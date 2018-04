donderdag 12 april 2018 | 16:24 Laatst bijgewerkt: 12-4-2018 | 16:30

Maar ontsnappen aan rechtstreekse degradatie kan nog steeds. Nog vier wedstrijden heeft FC Twente om het tij te keren.

In het dossier 'Tussen hoop en vrees: de degradatiestrijd van FC Twente', volgt RTV Oost de ontknoping van het seizoen in de kelder van de Eredivisie.

Wanneer kan FC Twente degraderen?

Dat is afhankelijk van de resultaten van dit weekend. Als FC Twente verliest bij ADO Den Haag, Sparta Rotterdam wint van Vitesse en Roda JC minimaal een punt pakt tegen FC Groningen, kan FC Twente dinsdag degraderen. Dan speelt de ploeg van Marino Pusic thuis tegen PEC Zwolle. Bij een nederlaag valt het doek voor FC Twente.

Bij een gelijkspel tegen PEC Zwolle kan FC Twente ook een dag later nog degraderen. Sparta Rotterdam speelt woensdag. Als Sparta een punt pakt, is FC Twente ook gedegradeerd.

Rekenen, rekenen, rekenen

Het is vooralsnog vooral rekenen, kijken naar verschillende scenario's. De uitkomst van al die rekensommen is eigen een simpele: er moet zaterdag gewonnen worden van ADO Den Haag, om mee te blijven doen in de strijd tegen directe degradatie.. In die zin is elke wedstrijd voor FC Twente een finale geworden.