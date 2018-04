woensdag 25 april 2018 | 16:27 Laatst bijgewerkt: 25-4-2018 | 16:40

Foto 1 foto

Van lasser tot waterpoloër en van fotograaf tot kok. Blink jij uit in jouw vakgebied of behoor je tot de top van jouw sport? Dan is RTV Oost op zoek naar jou. Voor een serie reportages zoeken wij jong talent (12 t/m 22 jaar) uit Overijssel. Op deze manier laten we zien wat onze provincie in huis heeft, want Overijssel kan wa wat.