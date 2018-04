Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Gras moet weer het hoofdgerecht voor koeien worden en melkveehouders moeten de mest voortaan kwijt kunnen op hun eigen grond. Dat staat in een bindend advies van een commissie die is ingesteld door de zuivelsector.





Veel melkveeboeren zijn de afgelopen jaren meer koeien gaan houden op kleinere stukken grond en hebben dus meer mest dan ze kwijt kunnen. Door dit tekort aan grasland krijgen koeien brokken om alsnog melk te produceren. De grondstoffen daarvoor komen grotendeels uit Zuid-Amerika.



De winst voor het milieu is groot wanneer boeren zelfvoorzienend worden. Maar volgens Dirk Bruins van boerenorganisatie LTO zijn er ook gevolgen: "Slechts een klein deel van de 17.000 melkveehouders in Nederland is op dit moment zelfvoorzienend in eiwit. Dat betekent dat veel boeren grond bij zullen moeten kopen, pachten of huren."



Terug naar de goede oude tijd, of moeten we boeren hun gang laten gaan?



Laat het weten door te reageren!