Kijk terug: hoogspringen met konijnen oftewel 'bunny hop' in Geesteren

zondag 15 april 2018 | 16:21 Laatst bijgewerkt: 15-4-2018 | 16:49

Bunny hop, oftewel: hoogspringen met konijnen. Dat klinkt opmerkelijk, maar over de grenzen is het een heuse sport. Bij het paardenconcours in Geesteren kon iedereen vanmiddag kennismaken met het fenomeen. Maar organisator Andrea Sonderen wil met de sport niet alleen maar vermaken...