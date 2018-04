Dansende koeien bij boer Van Vilsteren in Zwolle: ze mogen weer naar buiten!

zondag 15 april 2018 | 17:59 Laatst bijgewerkt: 15-4-2018 | 17:58

Het jaarlijkse koeienfeestje van boer Van Vilsteren in Zwolle was ook dit jaar weer immens populair. De dansende, springende kolderieke koeien die, na een seizoen op stal te hebben gestaan, weer de wei in mogen, zorgen altijd voor een grappig en spectaculair schouwspel.