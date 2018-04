Zwols filmcollectief Marmermijn valt in de prijzen bij filmfestival

Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Het was de dood of de gladiolen voor FC Twente afgelopen zaterdag. In Den Haag lijken de Tukkers hun doodvonnis te hebben getekend door met 2-1 te verliezen van ADO.



Het was de zoveelste strohalm voor de club uit Enschede, die weer niet gegrepen werd. Was dit ook echt de laatste strohalm en is het het gebeurd met FC Twente? Of bent u nog steeds hoopvol?



Laat het weten door te reageren!