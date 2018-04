Waarom moest 'Dikke Lauwie' dood?

donderdag 19 april 2018 | 06:00 Laatst bijgewerkt: 19-4-2018 | 06:00

Door: Tom Meerbeek

Foto 2 foto's

Wat is er precies gebeurd in de woonwagen van Lauwie van Lies en zijn vrouw Grietje, in de nacht van 1 op 2 april vorig jaar? Lauwie, in Deventer bekend als 'Dikke Lauwie', werd zittend op de bank doodgeschoten. Volgens Justitie heeft zijn vrouw het gedaan, omdat ze door hem zou zijn mishandeld.