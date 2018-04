Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een Nederlander krijgt gemiddeld zo'n 37 kilo suiker binnen en dat is veel te veel. In onder andere Groot-Brittannië is daarom de suikertaks ingevoerd, de belasting op suikerhoudende frisdranken omhoog gegaan. Hoe meer suiker in een drankje hoe duurder. Dat lijkt een succes, frisdrankproducenten gebruiken naar schatting 50 procent minder suiker in hun frisdranken.

Het ministerie van Volksgezondheid sluit niet uit dat er ook een suikertaks in Nederland wordt ingevoerd.

Lijkt u dat een goed idee? Of is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoeveel suiker je neemt?

