Duizenden kinderen zijn deze week weer begonnen aan de CITO, de Centrale Eindtoets, als het aan de Zwolse basisschooldirecteur Marianne Westerman ligt, stoppen basisscholen met de CITO-toets. Op de scholen van Westerman hoeven leerlingen geen uitgebreide CITO-training te ondergaan. "We bereiden ze wel voor, maar ik heb tegen ze gezegd: het is een mooi moment, maak je niet te druk."

Wat vindt u? Kan de CITO-toets worden afgeschaft, is het goed middel om te kijken of de school leerlingen op het juiste niveau inschaalt of moet de toets als leidraad gebruikt worden?

