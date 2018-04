Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Op honderden scholen in het buitenland is het een succes: een baby in de klas als leerobject. Volgens Canadese opvoedkundige Mary Gordon zorgt de baby ervoor dat kinderen rustiger en zorgzamer worden en aardiger zijn tegen elkaar. Het zou ook pesten tegengaan omdat kinderen op deze manier andermans gevoelens leren herkennen en begrijpen.

Deze manier van lesgeven gaat ook bij een aantal scholen in Nederland van start. Na een uurtje gaat de baby weer naar huis.

Wat vindt u? Is dit een goed idee om pesten tegen te gaan of hoor je daar een kwetsbare baby niet bij te betrekken?

Laat het weten door te reageren!