Het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat over het spoor door Oost-Nederland nam in 2017 flink af ten opzichte van de jaren daarvoor.

Maar hoewel er vooral de laatste zes maanden van dat jaar fors minder van dit soort wagons door de regio reden, rijden er jaarlijks nog steeds veel meer dan volgens landelijke afspraken zou mogen.

Maar is het nog wel van deze tijd, het vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor? Of is dat nou eenmaal de beste optie? Wat vindt u?

