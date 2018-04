Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Als het aan de kerken van de Deventer binnenstad ligt, komt er géén foodhall in de synagoge aan de Golstraat. De kerken hebben samen een brief geschreven aan de nieuwe eigenaar Ayhan Sahin.



De geloofsgemeenschappen weten niet wat de plannen van Sahin zijn, maar de geruchten dat er horeca in de synagoge komt, vallen niet goed. "Dat zou heel ernstig zijn, daar moeten wij niet aan denken", aldus Ingrid de Zwart, predikant van de Lebuïnuskerk.

Maar kan een foodhall niet juist een manier zijn om het voortbestaan van de synagoge te garanderen? Immers, in de Broerenkerk in Zwolle is met veel succes een boekwinkel annex brasserie gevestigd. En steeds vaker worden religieuze gebouwen omgebouwd tot woonhuizen.

