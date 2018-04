Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De getallen over de kosten van het koningshuis in de rijksbegroting kloppen niet, stelt het Republikeins Genootschap. Volgens de tegenstanders van de monarchie zijn de werkelijke kosten zes keer hoger, zo schrijft de NOS.

De officiële begroting voor het Koninklijk Huis houdt een bedrag van zo'n 60 miljoen euro aan. Maar volgens de republikeinen kosten de Oranjes de samenleving in werkelijkheid 350 miljoen euro per jaar. Het verschil komt van 'verborgen kosten', zoals kosten die gemeenten moeten maken als de Koning langskomt of het feit dat de Oranjes nauwelijks belasting betalen.

Bent u het met de republikeinen eens? Moet de overheid veel strenger zijn in het controleren van dat soort kosten? Of horen dit soort dingen er nu eenmaal bij in een monarchie? En wat vindt u eigenlijk van ons koningshuis?

