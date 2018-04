zaterdag 28 april 2018 | 11:00 Laatst bijgewerkt: 28-4-2018 | 11:00

Nog maar een week en dan begint het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Vanaf vandaag is de opbouw voor het festival begonnen.

Ben je benieuwd hoe ver de opbouw vordert? Kijk dan mee op de webcam bovenop het provinciehuis. Zo kun je elke dag even kijken of alles al gereed is voor het festival.