De parkeertarieven van de ziekenhuizen in Overijssel lopen uiteen. Het duurst parkeer je bij het MST in Enschede, het goedkoopst bij ZGT in Almelo en Hengelo.



De Consumentenbond onderzocht de parkeertarieven van alle ziekenhuizen in Nederland. In Overijssel moet je bij elk ziekenhuis betalen voor het parkeren. Bij zes kleinere ziekenhuizen elders in Nederland parkeer je gratis.

Zou dit niet altijd moeten gelden? Of moeten ziekenhuizen dit vooral zelf weten?

Laat het weten door te reageren!