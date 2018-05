Vernieuwde N18 doorn in het oog voor aanwonenden

dinsdag 1 mei 2018 | 08:14 Laatst bijgewerkt: 1-5-2018 | 08:14

Ruim anderhalf jaar geleden ging de schop in de grond en deze week is het zover: de Nieuwe Twenteroute is af en gaat open voor verkeer. De vernieuwde N18 tussen Groenlo en Enschede zorgt ervoor dat verkeer sneller kan reizen tussen Twente en de Achterhoek. Maar niet iedereen is daar even blij mee.

Waar een paar jaar geleden de paarden in de wei graasden tegenover haar woning kijkt Carin Bollegraf nu uit op een metershoge geluidswal. Net als haar buren heeft zij door de aanleg van de nieuwe N18 een totaal ander uitzicht vanuit haar huiskamer.

Voor de noabers van de Boekelosestraat in Usselo is de aanleg van de vernieuwde N18 nog altijd een pijnlijke aangelegenheid. Het woongenot is er volgens Carin Bollegraf en Hannie Haarman sindsdien niet beter op geworden. "We voelen ons een beetje opgesloten. Voor ons huis en naast ons huis kijken we tegen een hoge muur aan", vertelt Haarman.

De buurt leeft met gemengde gevoelens toe naar de opening woensdag. "We hopen vooral dat het binnenkort weer rustiger wordt in de straat. De afgelopen periode was heel heftig", vertelt Bollegraf. "De kopjes trilden regelmatig in de kast en we hadden veel last van geluidsoverlast. Overdag werd er veel gewerkt, maar ook soms 's avonds, 's nachts en in het weekend."

Bomen kappen

Om het 27 kilometer langer stuk mogelijk te maken, moest er dertig hectare aan bos gekapt worden. Bomen, struiken en poelen moesten wijken voor asfalt. Ook een deel van het oude landgoed Rutbeek Moat bij Enschede ging verloren.

Om dat te compenseren, plaatste Rijkswaterstaat 59 hectare aan nieuwe bomen terug. De nieuwe natuur en passages voor dieren zijn zoveel mogelijk teruggeplaatst in de omgeving. Zo is langs de Rutbeek nieuwe natuur ontwikkeld met wandelpaden voor het publiek.





Archeologie

Het vernieuwen van de N18 leverde ook archeologische vondsten op. Zo werden er een loden kogel uit de Tachtigjarige Oorlog, een duizenden jaren oude drinkbeker en een klein graf van 2500 jaar voor Christus gevonden.



Alle vondsten zijn naar de provinciale depots gegaan en zijn beschikbaar voor tentoonstellingen.

Opening vernieuwde N18

Vandaag kan iedereen over de weg fietsen, lopen en skeeleren, vanaf morgen is de weg open voor het verkeer.





Hoe laat dat gebeurt, wil Rijkswaterstaat niet vertellen. De vrees bestaat namelijk dat mensen in de rij gaan staan om als eerste over de nieuwe weg te rijden. Dit kan onveilige situaties met zich meebrengen.

Blokrijden

De opening gaat dan ook volgens een strikt protocol. Eerst gaat de weg tussen Enschede en Groenlo open. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat rijdt voorop en houdt een aangepaste snelheid aan. Het ‘normale’ verkeer moet hem vervolgens volgen, inhalen mag niet.





Blokrijden, wordt dat genoemd. Bij iedere afrit mag verkeer de weg verlaten. Pas zodra de weginspecteur een toerit is gepasseerd, mag verkeer de weg op. Daarbij wordt hij geholpen door verkeersregelaars die de hekken op de toeritten aan de kant schuiven en verkeer laten passeren.

Bij de aansluiting De Laarberg keert de weginspecteur om. Hij rijdt vanaf daar over de nieuwe N18 richting Enschede. De werkwijze voor de rijbaan richting Enschede is vervolgens hetzelfde als richting Groenlo. Op het moment dat de weginspecteur weer in Enschede is, is de volledige N18 open voor het verkeer.