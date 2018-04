Oranjekoorts in Overijssel stijgt: Koningsdag is begonnen

vrijdag 27 april 2018 | 09:12 Laatst bijgewerkt: 27-4-2018 | 09:30

Een bakker die duizenden oranje tompoezen maakt, mensen die kleedjesmarkten afstruinen, gehesen Nederlandse vlaggen, kortom: Koningsdag is ook in Overijssel begonnen.

Oranje tompoezen

Bij Bakkerij Nollen in Enter was het flink aanpoten tijdens Koningsnacht. "We zijn om drie uur begonnen. Ik weet niet hoeveel oranje tompoezen we hebben, maar het zijn er zeker duizenden."

De bakker hoopt dat de gebakjes als warme broodjes over de toonbank gaan. "We gaan ervan uit dat we ze allemaal verkopen."

Vlag hijsen

De Deventer politie heeft de Nederlandse driekleur in de mast gehesen en waarschuwt direct voor inbrekers, insluipers en zakkenrollers. "Laten we ze geen mooie dag bezorgen", schrijft de politie op Facebook.

Cupcakes

De Zwolse Iris gebruikt vandaag haar bakkerskunsten om een zakcentje te verdienen. "Ik spaar voor een paard, daarom heb ik gisteren drie uur lang cupcakes gebakken."

De opbrengst van de 96 cupcakes van vijftig cent per stuk, is een begin maar zal niet genoeg voor een paard zijn. "Een kleine pony kost 700 euro. Hoeveel cupcakes ik in totaal moet verkopen, weet ik niet."