De landelijk staking in het openbaar streekvervoer mag doorgaan. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald.

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) hadden via een kort geding geëist dat de staking zou worden verboden, omdat de 48-uursactie in hun ogen onrechtmatig is. De rechter gaat daar echter niet in mee.

"Volgens de rechter is een staking gerechtvaardigd. Het is altijd een ultiem middel, maar volgens de rechter hebben wij er alles aan gedaan om op het op een andere manier op te lossen", zegt onderhandelaar Paula Verhoef van het FNV.

