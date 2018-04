Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.





Uit de jaarlijkse Koningsdagenquête van Ipsos blijkt dat Nederlanders tevreden zijn over hoe koning Willem-Alexander zijn werk doet. Een grote meerderheid (73 procent) is tevreden over zijn functioneren, een kwart vindt zelfs dat hij het inmiddels beter doet dan zijn moeder Beatrix.



Volgens opdrachtgever NOS vinden mensen hem menselijk (71 procent), betrokken (65 procent) en meelevend (58 procent) in zijn rol als staatshoofd. Máxima scoort een rapportcijfer 8 in de Koningsdagenquête, Willem-Alexander een 7,6 en Beatrix 7,5.



En u? Bent u tevreden over Willem-Alexander als staatshoofd?



