In België in de auto een sigaret opsteken met kinderen op de achterbank kan je vanaf volgend jaar duur komen te staan. Wie in de auto rookt waar kinderen bij zijn riskeert een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of een geldboete van 100 tot 250.000 euro.

In Nederland is het niet verboden om in de auto te roken in het bijzijn van kinderen. Maar zou dat hier ook niet ingevoerd moeten worden of moeten ouders dat zelf bepalen?

