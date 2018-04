zondag 29 april 2018 | 19:03 Laatst bijgewerkt: 29-4-2018 | 19:03

Veel berichten die in het nieuws komen zijn vaak negatief en verdrietig. Om te laten zien dat er ook goed nieuws te melden is, zetten wij om het weekend goed af te sluiten de ... meest positieve berichten op een rij.

Lintjesregen

203 Overijsselaars werden donderdag onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Deze personen hebben zich bijzonder verdienstelijk ingezet voor de samenleving. 22 personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 181 mensen werden benoemd tot Lid in de Oranje-Nassau.

Eén van hen was Ryan Eertink uit Rijssen. Hij was de eerste Overijsselaar met het Down syndroom die koninklijk werd onderscheiden.

Koningsdag in Overijssel

Heel Overijssel kleurde Oranje vrijdag, Koningsdag werd uitbundig gevierd. In heel de provincie was van alles te doen. Soms traditioneel met een kleedjesmarkt, een andere keer weer heel spectaculair met een auto rodeo. Het mooie weer zorgde ervoor dat veel mensen erop uit trokken.

De Zwolse Iris zat al vroeg op de vrijmarkt in Zwolle om bijna 100 cupcakes te verkopen, ze wilde de opbrengst opzij zetten om te sparen voor een pony. Nadat RTV Oost-verslaggever Ties van der Heide haar live op de radio aansprak ging het heel hard met de verkoop.

Jongensdroom komt uit

Deze week kwam de jongensdroom van de 74-jarige Hennie Ardesch uit. Als jong keepertje koesterde hij een grote wens: een souvenir van de legendarische doelman Frans de Munck. Ruim 60 jaar later ging de droom alsnog in vervulling, de zoon van Rick wist een shirt van 'De Zwarte Panter' te bemachtigen. “Geweldig, ik ben hier zó blij mee.”

Mooie actie van agenten in Enschede. Samen met een elektronicazaak uit Glanerbrug hebben ze een nieuwe televisie geregeld voor een zwaar gehandicapt meisje, haar tv werd dinsdag gestolen. De agenten greep dit dusdanig aan, dat ze besloten tot de aanschaf van de nieuwe televisie. De helft van het bedrag betaalden ze uit eigen zak, de andere helft werd door de winkel uit Glanerbrug betaald.