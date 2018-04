maandag 30 april 2018 | 06:38 Laatst bijgewerkt: 30-4-2018 | 06:38

Hevige onweersbuien trokken vannacht over Overijssel. In Enschede vloog het dak van een woning in brand, vermoedelijk door blikseminslag. In Witharen vatte een boom vlam, ook daar sloeg de bliksem in waarbij een gasleiding lek raakte. De brandweer heeft beide branden geblust.