Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Het politiedistrict IJsselland heeft een eigen webcare-team. Dat betekent dat de agenten vanaf vandaag dagelijks tussen 7 en 23 uur bereikbaar zijn voor tips, meldingen en vragen. "Het was al mogelijk te reageren via onze sociale mediakanalen, maar we konden een snelle reactie niet garanderen omdat we op straat waren om meldingen af te handelen."





In Twente is vorig jaar al een webcareteam gestart en dat werkt goed. "Mensen krijgen snel antwoord en geven makkelijker tips. Bovendien is het eenvoudiger om een grote groep te bereiken met getuigenoproepen. Door de snelle reacties kunnen we eerder zaken oplossen."





Wat vindt u? Is webcare onmisbaar voor een politiekorps, of moeten ze hun tijd anders besteden?



Laat het weten door te reageren!