dinsdag 1 mei 2018 | 11:47 Laatst bijgewerkt: 1-5-2018 | 12:11

Het aantal Overijsselaars in de beroepsbevolking zonder werk is het afgelopen jaar in alle gemeenten gedaald. In Zwolle, Hengelo en Enschede daalde het aantal werklozen met bijna twee procentpunt het hardst, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Hengelo is een afname van 1,9 procentpunt te zien in vergelijking met een jaar eerder, in Zwolle en Enschede is dit respectievelijk 1,8 en 1,5 procentpunt. Ook in Losser gingen meer mensen aan het werk, het aantal werklozen nam hier af met 1,7 procentpunt.

Enschede nog wel meer werklozen dan landelijk gemiddelde

Ondanks de afname van het aantal werklozen, loopt Enschede nog wel achter op het landelijk gemiddelde. In 2017 zat 7,1 procent van de beroepsbevolking in de stad zonder werk. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van krap vijf procent.

Het percentage werklozen is alleen in Rotterdam, Groningen, Leeuwarden en Den Haag hoger dan in Enschede. Ook Almelo (6,5 procent) en Deventer (5,5 procent) hebben een hoger werkloosheidspercentage dan het landelijk gemiddelde.

Werkloosheid in heel Nederland gedaald

De werkloosheid is in 2017 voor het eerst in alle Nederlandse gemeenten gedaald. Het aantal mensen zonder werk daalt al drie jaar op rij, maar in eerdere jaren zaten er nog gemeenten tussen waar de werkloosheid toenam.