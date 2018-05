woensdag 2 mei 2018 | 09:20 Laatst bijgewerkt: 2-5-2018 | 09:22

In de gemeente Olst-Wijhe worden relatief gezien het meeste geregistreerde partnerschappen van Nederland gesloten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 was 42,4 procent van alle verbintenissen in de gemeente een geregistreerd partnerschap.

Alleen de Friese gemeente Ferwerderadiel komt wat dat betreft in de buurt van Olst-Wijhe. In Overijssel worden relatief veel geregistreerde partnerschappen gesloten in vergelijking met de Randstad. Dit komt omdat mensen met een migratieachtergrond vaker voor een huwelijk kiezen.

Staphorst koploper in aantal huwelijken

Waar Olst-Wijhe voorop loopt wat betreft het aantal geregistreerde partnerschappen, worden in Staphorst het meeste huwelijken afgesloten. 91 procent van de gesloten verbintenissen in de gemeente is een huwelijk. Alleen in Urk, Elburg en Vlieland ligt dit percentage hoger, daar is het meer dan 92 procent.

Ook in Twente blijft het traditionele huwelijk populair. In Haaksbergen, Enschede en Almelo ligt dit percentage respectievelijk op 89,3, 85,4 en 85,2 procent. Ook in Rijssen-Holten blijft het huwelijk met 86,5 procent veruit de meest gekozen verbintenis.

Huwelijk nog altijd populairder

Het huwelijk blijft ondanks de toename van het aantal geregistreerde partnerschappen wel populair. In 2017 werden 64.400 duizend huwelijken gesloten en was er 17.900 keer een geregistreerd partnerschap in Nederland.

Het huwelijk is minder populair onder twintigers en dertigers. Op langere termijn neemt het aantal huwelijk per jaar af, twintig jaar geleden trouwden namelijk nog 85.000 paren.