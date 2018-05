Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.



Minister Dekker diende vandaag een wetsvoorstel in waarin staat dat criminelen die zijn veroordeeld tot minimaal zes jaar cel niet meer automatisch na twee derde van hun straf vrijkomen. "Dat iemand achttien jaar krijgt opgelegd en na twaalf jaar vrij is, begrijpen mensen niet."





Volgens Dekker was het vroeger een gunst als gevangenen na twee derde van hun straf vrijkwamen, maar tegenwoordig is dat een automatisme. In dit voorstel staat dat voorwaardelijke invrijheidstelling maximaal twee jaar voor het eind van de straf kan beginnen. "En je moet het echt verdienen."



Moeten gevangenen inderdaad beloond worden voor goed gedrag? Of moeten zo sowieso hun straf uitzitten?



Laat het weten door te reageren!