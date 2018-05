Tunnelbak van 5 miljoen kilo wordt dit weekend onder het spoor bij Deventer-Colmschate geperst

Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Facebook onderzoekt de mogelijkheden om een betaalde variant op de markt te brengen. Tegen betaling krijgt de gebruiker dan geen advertenties meer te zien, meldt De Volkskrant dit weekend.



Wat een abonnement op Facebook zou moeten kosten is nog niet duidelijk, maar om een omzet te halen die vergelijkbaar is met de advertentieverkoop zou het bedrag zo rond de anderhalve euro per maand uitkomen.



Ben jij bereid om maandelijks een klein bedrag over te maken voor een Facebook-tijdlijn zonder advertenties?



Laat het weten door te reageren!