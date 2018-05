Tekort aan materiaal en personeel dwingt Overijsselse bouwbedrijven anders te werken

donderdag 3 mei 2018 | 17:08 Laatst bijgewerkt: 3-5-2018 | 17:12

Een tekort aan materiaal en personeel in de bouwwereld dwingt Overijsselse bouwbedrijven ertoe anders te werken. Want waar de crisis de bouw vrijwel volledig stil legde, wordt er nu weer volop gebouwd in Overijssel.

Er wordt zelfs zoveel gebouwd, dat er te weinig mensen zijn om al het werk aan te kunnen. Tussen 2016 en 2017 verdubbelde het aantal vacatures in de bouw. Bouwbedrijven zoeken daarom naar manieren om sneller en met minder mensen toch goed werk af te leveren. Bouwbedrijf Groenveste uit Staphorst werkt noodgedwongen met woningen via prefabricage.

Te weinig vakmensen

Want ook Arnold van der Kolk van dat bouwbedrijf merkt dat er te weinig vakmensen zijn. "We zijn naarstig op zoek naar extra mensen voor ons bouwbedrijf. Dat is best lastig, omdat er te weinig vakmensen zijn. Het is best een uitdaging."

Datzelfde merkt Adriaan Visser van Hegeman Bouwgroep. "Voor bouwbedrijven is er wel een probleem ontstaan, de krapte op de arbeidsmarkt. Dat komt omdat in de crisis afscheid is genomen van heel veel vast personeel."

Innovatie

Het tekort aan personeel heeft er in Giethoorn voor gezorgd dat het bouwproject Bodelaeke tien jaar heeft geduurd. Inmiddels zijn alle kavels verkocht en is er werk genoeg voor de bouwers. Groenveste maakt hierbij gebruik van prefrabricage.

Hierbij worden binnenwanden, vloeren en dakconstructies uitgetekend op een computer en in een fabriek op maat gemaakt. Op de bouwplaats hoeft dit vervolgens alleen nog in elkaar gezet te worden.

'De bouw is ouderwets"

"Innovaties doen er vaak lang over voordat ze breed doordringen in de bouw", zegt Van der Kolk. "De bouw is gewoon ouderwets wat dat betreft. Je moet er vanuit gaan dat de bouw voor een groot deel nog steeds bouwt zoals we dat tweehonderd jaar geleden ook deden. In dat opzicht is er nog een inhaalslag te maken."

De verschuiving naar prefabricage ziet Hein Trebbe Jr. van Trebbe Bouw ook. "Dat scheelt veel handen buiten." Ook Johan Blokland van architectenvereniging BNA Netwerk Oost ziet dat. "Er wordt gekeken naar alternatieve gevelmethoden. Ook moet de bouwsector nu slim omgaan met planningen", stelt hij.

Architecten lopen voor op bouwbedrijven

Blokland ziet een ontwikkeling in de bouwwereld waar architecten twee jaar geleden al mee te maken hadden. "Wat betreft planmakerij lopen architecten voor. De positieve ontwikkeling die in de architectenbranche al twee jaar loopt, beginnen aannemers nu ook te merken."

Ondanks dat het materiaal en het personeel soms niet voorhanden is, worden maar weinig bouwprojecten afgebroken. "Er zijn geen ernstig vertraagde of uitgestelde bouwprojecten in de regio door een tekort aan vaklui. Personeel is wel schaars, maar dit leidt in de planning nog niet tot problemen", ziet Lucas Haafkes van Bouwend Nederland Regio Twente.

Uitstel, geen afstel

Blokland ziet hooguit uitstel, maar geen afstel. "Verschillende bouwprojecten zijn door leveringen moeilijk haalbaar, waardoor de afbouw langer duurt." Ook Van der Kolk uit Staphorst doet niet aan het afbreken van bouwprojecten. "Nee zeggen komt in ons woordenboek niet voor."