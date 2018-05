Overijsselse boeren willen schoon grondwater zonder bestrijdingsmiddelen

zaterdag 5 mei 2018 | 07:18 Laatst bijgewerkt: 5-5-2018 | 07:17

Gif spuitende boeren, er is veel kritiek op. Maar commentaar op onkruidverdelgers komt ook vanuit de sector zelf. Enkele Overijsselse agrariërs zijn erg begaan met de grond en de kwaliteit van het onderliggende drinkwater. Sinds 2011 steken ze de koppen bij elkaar in het project 'Boeren voor drinkwater'.

'Boeren voor drinkwater' richt zich op vijf kwetsbare drinkwatergebieden in Overijssel: Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor. Het project richt zich op de vermindering van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater.

Dertig boerenbedrijven in de buurt van die gebieden doen mee. Samen wisselen ze kennis uit en de boeren worden ondersteund door agrarisch en economisch adviseurs.

Onkruid mechanisch bestrijden

Eén van de deelnemende boeren is Harold Dubbink. Op de Lemeler Esch teelt hij mais op een stuk land van bijna zeven hectare groot. Dit jaar probeert hij onkruid op een mechanische manier te bestrijden, dus zonder chemische onkruidverdelgers.

"Ik doe dat vanuit mijn eigen ideologie. Ik denk dat het natuurlijker zou moeten en kunnen", aldus Dubbink. Met een wiedeg bewerkt hij zijn land en hij herhaalt dit maandag nadat de mais is gezaaid. "Dit kost me een paar uur tijd, meer niet. Ik loop hier weinig risico mee. Het heeft waarschijnlijk alleen maar voordelen."

Fotograaf: RTV Oost / Marjolein Deurloo Harold Dubbink

Investering in de toekomst

De inspanningen zijn een investering in de toekomst, weet Gerben Korten van Vitens: "Wat we nu met elkaar doen merken we pas over 20 á 30 jaar in de bron. Een druppel water die op de grond valt doet er namelijk zo lang over om tot de bron te komen."

"Uitspoeling van nutriënten vanuit mest, en gewasbeschermingsmiddelen zijn ongewenste stoffen in onze bronnen. Het veroorzaakt hardheid en een vervuilde bron. Wij moeten dat er dan weer uitzuiveren."

Bijna op de norm

Toch zijn de resultaten nu al te meten, in de bovenste laag van de grond. "Op de vijf kwetsbare plekken in de provincie was teveel nitraatuitspoeling", aldus Harry Roetert van Stimuland. "De norm is 50 milligram per liter in het bodemwater. Daar zitten we nu bijna op."

Vorige week nam de Tweede Kamer nog een motie aan over een gedeeltelijk verbod op glysofaat, een chemische stof in de omstreden onkruidverdelger Roundup.

Het project ‘Boeren voor drinkwater’ loopt nog minimaal door tot medio 2020.