vrijdag 4 mei 2018 | 15:00 Laatst bijgewerkt: 4-5-2018 | 16:24

Marijn van Dijk is veertien jaar en meervoudig gehandicapt. Als je hem ziet lopen zie je het niet zo snel, maar Marijn heeft het denkvermogen van een tweejarige jongen, praat niet en is niet zindelijk. En sinds kort heeft hij last van epileptische aanvallen.

Dat trekt een wissel op moeder Miranda, vader Alco en zijn drie jaar oudere zusje Esmee. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg leuke momenten.

In ‘Een toekomst voor Marijn’ volgen we de komende maanden de familie Van Dijk in hun zoektocht naar een toekomst voor Marijn. Want ooit komt de dag dat het tijd is om los te laten. Een dag waar ze liever nog niet aan willen denken.

Klik op onderstaande foto voor het verhaal van Marijn en zijn familie.