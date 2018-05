vrijdag 4 mei 2018 | 17:00 Laatst bijgewerkt: 4-5-2018 | 17:00

Foto 2 foto's

Op 10 mei 1940 steekt het Duitse leger de Nederlandse grens over. Bij de inval in Venebrugge wordt Harmen Visser gedood. Hij is het eerste Nederlandse burgerslachtoffer. Maar is zijn dood het gevolg van vuil spel door een Nederlandse luitenant? Bekijk hier de special van RTV Oost.