Op Bevrijdingsdag lijkt Zwolle ook op evenementengebied de hoofdstad van Overijssel. Maar niets is minder waar, want ook in de rest van de provincie is vandaag van alles te doen!

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Enschede

In Enschede is op de campus van Universiteit Twente al een groot festival met diverse optredens begonnen. Voor wie geen kaartje heeft, niet getreurd: ook in de binnenstad van Enschede ziet het er erg gezellig én zonnig uit.

Bevrijdingsdag Enschede met onze kleurrijke tenten. pic.twitter.com/Wj4CPIDnAT — Oranjetent (@Oranjetent) 5 mei 2018

Hellendoorn

Of je nu naar een festival gaat of gewoon lekker in de tuin zit vandaag, het besef van vrijheid is overal:

Raalte

Twaalf Luttenbergers zijn even na middernacht gestart met hun tocht om het vrijheidsvuur van Wageningen naar alle kernen van de gemeente Raalte te brengen. Burgemeester Dadema moedigde ze aan:

Ze zijn er bijna! Mooi ontvangst in Raalte door burgemeester @martijndadema Nu op weg naar Luttenberg #Bevrijdingsvuur @SvenWentink @TopFitSalland pic.twitter.com/VzPQ2fydv6 — Ido Wentink (@idowentink) 5 mei 2018

Het #Bevrijdingsvuur komt Raalte binnen. Krans gelegd bij het oorlogsmonument en nu gaat team @TopFit_Salland door naar Marienheem met eindbestemming Luttenberg. #5mei pic.twitter.com/aftiSssEr4 — Martijn Dadema (@martijndadema) 5 mei 2018

Rijssen-Holten

Gisteren herdachten we massaal om 20.00 uur, maar eigenlijk is daar altijd een moment voor. Zo ook op een feestdag als vandaag:

Mijn traditie op Bevrijdingsdag: hardlopend naar de Canadese Begraafplaats in Holten. Even stilstaan bij diegene die voor onze vrijheid vochten ?? #runningfreedom #bevrijdingsdag pic.twitter.com/xAELmZRERx — Nancy Gerritsen (@nancygerritsen) 5 mei 2018

Zwolle

Wordt er ook nog gewoon gevoetbald vandaag? Jazeker! Zoals in Wijthmen: