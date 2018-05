zondag 6 mei 2018 | 20:36 Laatst bijgewerkt: 6-5-2018 | 20:36

FC Twente in een goed nieuws-overzicht? Jazeker. Na de definitieve degradatie op zondag was het de afgelopen week weliswaar nog even doorbijten, maar vrijdag rechtten de Tukkers de rug toen de seizoenskaarten voor het nieuwe seizoen verlengd konden worden. Met een heuse stormloop bewezen de voetbalfans dat clubliefde heus bestaat én niet afhankelijk is divisie; in goed drie uur werden ruim tweeduizend kaarten verlengd. En dat verdient een pluim.

Wie jarig is trakteert. Geldt ook voor Dicky Woodstock, het popfestival in Steenwijkerwold dat komende zomer zijn dertigste verjaardag viert. En die pakken dat niet kinderachtig aan: de organisatie trakteert de bezoekers namelijk een half uur lang op gratis bier. Mannenkoor Karrespoor geeft op de eerste vrijdagavond van augustus rond middernacht het startsein voor dertig minuten gratis gerstenat. De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie dreigt hier overigens een stokje voor te steken, omdat het uitdelen van gratis bier niet is toegestaan. We volgen het op de voet..

kamuli community brass band wow enjoy our first vedio clip from kamuli community brass band first group,it was recorded during our first outing and it was in jinja during the ordination ceremony. Please enjoy. Posted by Kamuli Community Brass Band on Thursday, April 19, 2018



Nog een zekerheidje: als je jarig bent krijg je ook cadeaus. Zoals fanfareorkest Wilhelmina uit Almelo. Twee jaar geleden bestonden ze 85 jaar en kregen ze hagelnieuwe uniformen. Maar wat doe je dan met de oude? Weggooien is zonde, want ze waren nog in prima staat. Dus zocht Wilhelmina naar een collega-orkest dat naarstig op zoek was naar nieuwe uniformen. En die vond het, in Oeganda. De Kamuli Community Brass Band gaat dus sinds deze week gekleed in het prachtige blauw van Wilhelmina. Dat klinkt als een klok.



Kees voelde zich al niet helemaal lekker toen hij vorige week zondag aan de start stond van de wekelijkse trainingstocht. Toch stapte hij op de fiets tot hij 'schuimbekkend de sloot in fietste'. De 56-jarige Hengeloër blijkt een hartstilstand te hebben en wordt door zijn ploegmaats én wat toevallige voorbijgangers gereanimeerd. Met behulp van een defibrillator (AED) redden ze hem het leven, zodat Kees het de volgende dag voor onze camera's kan navertellen. Werden wij allemaal een beetje stil van.



