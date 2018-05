Zijn de schone energieambities van de provincie nu wel of niet haalbaar?

Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Straten die regelmatig blank staan bij hevige buien. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat veel mensen dat een probleem vinden. "Opvallend", vindt Oscar Kunst van Stichting Rioned. "Als het hevig regent, dan horen straten blank te staan."

Hij vindt het opvallend dat veel mensen in het onderzoek het als een probleem ervaren dat hun straat regelmatig blank staat. "Water op straat bij hevige buien hoort juist op te treden. Het is een goede manier om water langzaam af te voeren naar het riool." Volgens hem moeten we er vooral aan wennen dat het steeds vaker gebeurt.

Vind jij ook dat we hier aan moeten wennen? Of accepteer je dit niet?

