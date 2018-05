Explosieve banengroei regio Zwolle zorgt voor problemen

dinsdag 8 mei 2018 | 16:20 Laatst bijgewerkt: 8-5-2018 | 16:26

De explosieve banengroei in de regio Zwolle zorgt voor problemen. Het afgelopen jaar steeg het aantal openstaande vacatures met duizend naar ruim vijfduizend. Met name in de zorg, transport, bouw en technische sector kunnen werkgevers geen mensen vinden. Bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio bundelen de krachten, want economische stilstand dreigt.

Energiedistributeur Enexis is één van de bedrijven die veel werk verzet in de zoektocht naar geschikt personeel. Het bedrijf heeft in Overijssel momenteel vijftig moeilijk vervulbare technische vacatures. "Dat zullen er de komende vijf jaar nog aanzienlijk meer worden. Ook onze onderaannemers zijn naarstig op zoek naar geschikte mensen", zegt regio manager Remco Rooker van Enexis Noord.

Struinen in vacature bakken

"We struinen de bakken van het UWV af naar werkzoekenden. Op zoek naar mensen die enigszins een technische achtergrond hebben. Mensen die we normaal gesproken niet zo snel zouden aannemen, maar die nu via een om- en bijscholingstraject op onze eigen vakscholen snel klaar gestoomd kunnen worden voor het werk." Het bedrijf doet dat samen met gemeenten en andere bedrijven.

"We moeten samenwerken, als technici niet bij ons willen werken maar bij een ander bedrijf dan helpen we ook. Het gaat erom dat we ze vast houden in de regio", aldus Rooker.

Hoog opgeleide technici schaars

Daar waar de MBO vacatures regionaal nog wel mondjesmaat vervuld worden, is dat voor HBO en universitaire functies anders. Het bedrijf Plasmamade in Staphorst, dat hoogwaardige luchtfilters maakt, kan de hoger opgeleide techneuten in de regio niet vinden.

"We halen op dit moment een wetenschapper uit Eindhoven, daarvoor doen we moeite. We halen hem elke ochtend met de auto op bij het station in Meppel en betalen een riant salaris" zegt directeur Martin van der Sluis. "We groeien enorm en zoeken meer HBO geschoolde mensen. Gezien het tekort aan geschikte kandidaten in de regio sluit ik niet uit dat we op termijn met ons laboratorium verhuizen naar regio's waar ze te vinden zijn, denk daarbij aan Eindhoven en Enschede."

Economische stilstand dreigt

Door het grote tekort aan bekwaam personeel in de zorg, bouw, transport en technische sector ligt economische stilstand voor bedrijven in de regio Zwolle op de loer. Reden dat bedrijven samen met scholen, gemeenten en provincie zoeken naar snelle oplossingen.Zo is begin dit jaar het werkgeversservicepunt van start gegaan, een samenwerking tussen het UWV en de veertien gemeenten in de economische regio Zwolle.

"We helpen bedrijven bij het vinden van werkzoekenden die al dan niet snel om-, her- of bijgeschoold kunnen worden. We zijn daarvoor het centrale aanspreekpunt", zegt Anne-Marie Eleveld van het Werkgeversservicepunt.

"Voor werkgevers is het zaak dat ze op een andere manier gaan zoeken. Niet alleen kijken naar de genoten opleiding maar vooral ook naar de talenten en mogelijkheden van werkzoekenden. Leeftijd moet minder belangrijk worden, ook 50 plussers zijn geschikt om omgeschoold te worden tot werknemers die aansluiten bij de behoefte van bedrijven".

Samenwerking moet, maar komt laat

De samenwerking tussen bedrijven, scholen en gemeenten komt inmiddels van de grond, maar de vraag rijst wel of de wal het schip nog kan keren. Snel vraag en aanbod op elkaar afstemmen is het doel, maar de oplossingen kosten tijd en moeite.

"Ik ben er nog niet aan toe om te zeggen dat de inhaalslag te laat is ingezet", zeg Remco Rooker van Enexis "al weet ik dat er doemdenkers zijn die zeggen dat de scholingstrajecten te laat op gang komen en er binnen nu en een paar jaar sprake zal zijn van economische stagnatie. Dat kan natuurlijk, de tijd zal het leren."

"Maar we hebben denk ik nog niet alles uit de kast getrokken om het tekort aan personeel recht te trekken. De bal ligt bij bedrijven om 'out of the box' te gaan denken en handelen en samen met scholen en gemeenten tot oplossingen te komen."