Twentse squashers prolongeren landstitel

De gemeente Raalte onderzoekt of de hoogspanningskabels over Raalte-Zuid ondergronds gelegd kunnen worden. Het zogeheten haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of er belemmeringen zijn om de hoogspanningskabels onder de grond te leggen en bovendien wat dat ongeveer moet kosten.

In Raalte koestert een groepje inwoners al langer de wens om de hoogspanningskabels uit hun wijk kwijt te raken. Ze hebben zich verenigd in de werkgroep Raalte Kabelvrij.

In Nederland wordt het landschap op veel plekken doorkruist met hoogspanningskabels. Is het niet beter om die allemaal onder de grond te leggen? Of is dat zonde van het geld?

