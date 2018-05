Inschuiven tunnelbak bij Deventer-Colmschate trekt bekijks

Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Donderdagavond haalde Waylon de finale van het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Outlaw in 'Em. Getty Kaspers, die in 1973 als laatste zangeres van Teach-In de laatste Nederlandse overwinning op het festival in de wacht sleepte met het nummer Ding-a-dong, hoopt op een top 5-notering voor de zanger.



