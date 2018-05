Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Donderdagavond haalde Waylon de finale van het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Outlaw. Getty Kaspers, die in 1973 als laatste zangeres van Teach-In de laatste Nederlandse overwinning op het festival in de wacht sleepte met het nummer Ding-a-dong, hoopt op een top 5-notering voor de zanger.



Wat denkt u? Is de top 5 zaterdagavond haalbaar?



Laat het weten door te reageren!