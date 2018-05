zondag 13 mei 2018 | 13:15 Laatst bijgewerkt: 13-5-2018 | 14:25

Een 38-jarige man uit Steenwijk is vannacht overvallen door gemaskerde mannen. Zijn auto werd door de overvallers in brand gestoken . Dat blijkt uit onderzoek van de politie naar een incident vannacht waarbij een auto in brand was gevlogen nadat de bestuurder werd klemgereden.

De man uit Steenwijk reed in zijn auto over de Meppelerweg in de richting van de rotonde net voor de A32. Daar zag hij een zwarte auto op de carpoolplaats staan. De auto kwam vervolgens voor hem de weg op waardoor hij klemgereden werd. Er kwamen twee gemaskerde en geheel in zwart geklede mannen uit die zwarte auto.

De overvallers dwongen het slachtoffer door te rijden naar de verderop gelegen Spoorbaanweg. Daar werd de man gedwongen geld af te geven. Door de daders werd de auto van het slachtoffer in brand gestoken. De daders reden waarschijnlijk weg in de richting van Meppel.

Auto van man uit Steenwijk uitgebrand

Waarom de man uit Steenwijk is overvallen, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen, die de zwarte auto met twee of meer daders, hebben gezien. Het lijkt erop dat deze daders zich voorafgaand aan de overval in de omgeving van de carpoolplaats hebben opgehouden.