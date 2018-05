woensdag 16 mei 2018 | 07:55 Laatst bijgewerkt: 16-5-2018 | 08:05

Wil je op je fiets stappen, is 'ie verdwenen. Alleen het kettingslot hangt er nog. Enorm frustrerend natuurlijk, maar er is hoop: de kans dat dit je overkomt wordt steeds kleiner. Tenminste, zo lijkt het. Want het aantal aangiften van fietsendiefstal in Overijssel is sinds 2014 jaarlijks steeds afgenomen. Maar worden er dan ook echt minder fietsen gestolen? Of zien we minder heil in het doen van aangifte?

In bijna alle gemeenten ging vorig jaar het aantal aangiften van fietsendiefstal omlaag. In Kampen en Ommen zelfs met meer dan zestig procent. Alleen in Losser, Borne en Hof van Twente steeg het aantal, al is de stijging niet groot.

Tekst gaat onder de graphic verder

De meeste fietsendiefstallen werden vorig jaar in Enschede gemeld. Per duizend inwoners werden daar bijna dertien gestolen fietsen gemeld. Bijna het hoogste gemiddelde van Nederland, alleen in Delft werden meer diefstallen gemeld (zestien per duizend inwoners)

Minder fietsen gestolen? Of geen zin in aangifte?

Maar worden er nou daadwerkelijk minder fietsen gestolen? Daarover verschillen de meningen nogal. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) zet vraagtekens bij die conclusie. De stichting vermoedt dat de drempel om aangifte te doen hoger is geworden. Sinds 2016 is het verplicht met DigiD in te loggen als je online aangifte wilt doen. Dat zou mensen tegenhouden, denkt de AVc. Volgens een woordvoerder ligt het daadwerkelijke aantal fietsendiefstallen drie tot vier keer hoger dan de cijfers doen vermoeden. Al is die bewerking moeilijk te controleren.

De politie denkt niet dat daardoor de aangiftebereidheid is afgenomen. Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig DigiD, omdat je dat ook voor andere zaken nodig hebt, is de redenering. Alleen een kleine groep mensen, zoals buitenlandse toeristen, zou daardoor afvallen.

Preventie

Een landelijke oorzaak van de afname is moeilijk te geven, aldus de politie. Het is vooral een lokale kwestie: gemeenten kunnen fietsendiefstal hoog op de agenda hebben staan, waardoor het aantal gestolen fietsen daadwerkelijk afneemt. Lokfietsen en voorlichting worden op meerdere plekken ingezet om fietsendiefstal aan te pakken.

Goed slot!

De enige conclusie die echt getrokken kan worden: zorg voor een goed slot en zet je fiets ergens aan vast om te voorkomen dat 'ie plotseling is verdwenen!