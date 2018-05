Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het afgelopen half jaar werden er schapen doodgebeten in Luttenberg, Laag Zuthem, Beerzerveld, Bergentheim en Staphorst. De dader een wolf. En daar wil Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde nu wat aan doen.

Als het aan haar ligt verliest de wolf zijn beschermde status. Dat betekent onder andere dat er op de wolf gejaagd mag worden of dat hij geweerd wordt uit bepaalde natuurgebieden.

Wat vindt u? Heeft de wolf te lang vrij spel gehad in Nederland en moet hij zijn beschermde status kwijtraken? Of hoort de wolf nou eenmaal in Nederland en moeten we hier mee leren omgaan?

