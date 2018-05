Steeds meer Overijsselse ondernemers kiezen voor broodfonds

Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De Universiteit Twente wordt samen met de Universiteit Maastricht en Inspectie van het Onderwijs, door Beter Onderwijs Nederland voor de rechter gedaagd om dat de universiteit volgens de vereniging Engels ten onrechte gebruikt als voertaal. BON wil dat de 'verengelsing' op zijn minst tijdelijk wordt stopgezet en in sommige gevallen wordt teruggedraaid.

Volgens BON komt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs in gevaar door de verengelsing. Docenten en studenten zouden in het Engels minder goed kunnen uitdrukken.

Volgens de Universiteit Twente wordt de wet niet overtreden ondanks dat Engels op een groot deel van de opleidingen de voertaal is. "De Universiteit Twente is een technische universiteit, die in een wereldwijde context met grote internationale partners opereert."

