Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Het aantal klachten die worden ingediend tegen huisartsen stijgt, in de periode van 2012 tot 2017 is het aantal klachten opgelopen van 249 naar 330. In de meeste gevallen gaan de meldingen over een gemiste diagnose, dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Dient u een klacht in als uw huisarts een fout heeft gemaakt, en zo ja waarom? Of ligt het aan de ernst van de fout?

Laat het weten door te reageren!