Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Hulphonden worden nog vaak onterecht geweigerd in ruimtes die publiek toegankelijk zijn. Sinds 2016 is het wettelijk verboden om hulphonden te weigeren in publieke ruimtes. Toch staan mensen met een hulphond nog vaak voor dichte deuren. Dat blijkt uit klachten die Stichting Gebruikers Assistentiehonden ontving. In 2017 kwamen er 207 klachten binnen, het jaar ervoor 123.

Met een estafetteloop, die onder meer door Hardenberg liep, vraagt de Stichting Gebruikers Assistentiehonden aandacht voor het probleem in Overijssel.

Er wordt nog niet gehandhaafd op ondernemers die hulphonden weigeren. Volgens burgemeester Snijders, van de gemeente Hardenberg, moeten ondernemers eerst meer bewust worden gemaakt van de wet.

Wat vindt u, moeten ondernemers die hulphonden weigeren onmiddellijk een boete krijgen of kan een ondernemer goede redenen hebben een hond te weigeren, ook al staat het in de wet dat dat niet mag?

Laat het weten door te reageren!