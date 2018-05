Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het is zover, de Britten kijken er al maanden naar uit: het huwelijk van prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle.

Via NPO 1 is het allemaal te volgen. Zit u er ook klaar voor of interesseert u het niets?

Laat het weten door te reageren!