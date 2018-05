zondag 20 mei 2018 | 20:00 Laatst bijgewerkt: 20-5-2018 | 20:00

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vier keer nieuws om vrolijk van te worden.

Hoera! Vrijdag werd er een verjaardag gevierd. En niet zomaar een: de glasbak bestond toen precies veertig jaar. Jaarlijks gooien Nederlanders zo'n twintig kilo aan glas in de glasbak. In dit artikel kun je zien hoeveel er in jouw gemeente wordt ingezameld.

Deventer kleurt rood-geel

Elke bezoeker van De Brink in Deventer kan er niet om heen: Deventer kleur rood-geel. Onder andere de Waag en de Wilhelminafontein worden ingepakt in rood-geel brijwerk.

Dat is niet het enige: Voorstad Verbindt wil een sjaal van maar liefst 3,3 kilometer breien!

Groeizame tomaten

Hij zat even flink in de puree: een tomatenkweker net over de Duitse grens. Door het 'groeizame weer' had hij namelijk een overdosis tomaten. De voedselbanken in Twente en Deventer zijn er echter maar wat blij mee...

Vrijwilligers van de voedselbank reden woensdagmiddag met vijf koelbussen naar Duitsland om zich over de groente te ontfermen.

Thrill the world

Maar liefst 1163 kinderen dansten vrijdag Thriller van Michael Jackson, gevolgd door een gezongen versie van We Are The World.

Dit project komt uit de koker van Paul Smidt: "Ik ben vanaf mijn tiende fan van Michael Jackson en die boodschap van liefde heeft me geraakt. Dat wil ik graag uitdragen met deze kinderen."

Kijk het evenement terug: