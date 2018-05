Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een promotie-actie van Stichting Enschede Promotie zaterdagmiddag in het centrum van Winterswijk is helemaal verkeerd gevallen in het Achterhoekse dorp. Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is er zo ontstemd over dat hij een gesprek wil met zijn collega uit Enschede, Onno van Velthuizen.

Zaterdag ging een promotieteam Winterswijk in met borden waarop de tekst 'Enschede, staat je goed' stond.

Wat vind jij? Is promotie maken in een andere stad not-done of helemaal niet gek.

