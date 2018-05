Ziet u geen mogelijkheid te reageren? Klik dan hier.



Liefst 20.000 nieuwe aanmeldingen dit weekend, dankzij een oproep op Facebook. Laura deed vrijdag een wanhopige oproep om stamcellen te doneren zodat haar vriend, die een agressieve vorm van leukemie heeft, misschien geholpen kan worden. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.



Matchis, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, kreeg sinds vrijdag zo'n 20.000 aanmeldingen binnen. "En vorig jaar hadden we er in het hele jaar 50.000. Dit is dus zeker opmerkelijk meer", zegt woordvoerder Bert Elbertse tegen de NOS.



Bij een match kunnen de gedoneerde stamcellen het overnemen van Pims eigen bloedcellen, die door een zware chemokuur zijn gedood. Zijn laatste kans, aldus Laura: ""Deze cellen zullen hopelijk zijn laatste, resterende leukemiecellen aanvallen en doden."



