De Raad voor leefomgeving en infrastructuur schrijft in een nieuw rapport dat mobiliteit verregaand verduurzaamd moet worden. Dat schrijft de NOS.

De nadruk moet volgens de Raad niet niet liggen op het aanleggen en uitbreiden van infrastructuur, maar in het beter gebruiken van de bestaande infrastructuur.

"Dat gaat even goed, maar na een paar jaar is het weer hetzelfde", zegt voorzitter Jan Jaap de Graeff tegen de NOS over het aanleggen van nieuw asfalt of sporen. "Vaak wordt het probleem naar verderop verplaatst."

