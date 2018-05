Dit is de plek waar jihadist Victor Droste vermoedelijk zit

dinsdag 22 mei 2018 | 21:07 Laatst bijgewerkt: 22-5-2018 | 21:22

Jihadstrijder Victor Droste stelt nog in Syrië te zijn, anders dan GeenStijl gisteren schreef. Om te bewijzen dat hij niet in Nederland is, stuurde de Heetenaar een filmpje naar RTV Oost. "Die video bewijst niet echt dat hij in Syrië is, maar ik geloof hem wel", stelt oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen. Maar waar is de jihadstrijder dan wel?

Je zou zeggen dat Victor Droste niets hoeft te bewijzen, toch stuurt hij een video. "Hij voelt blijkbaar de noodzaak, omdat hij zich aan de berichten ergert", probeert Melissen te verklaren.

Idlib

Het is nooit bevestigd, maar vermoedelijk zou de Heetenaar in de Syrische provincie Idlib zitten. "Dat is in het noordwesten van Syrië, tegen de grens met Turkije. Het laatste stukje van Syrië dat nog niet in handen is van de regering. Assad krijgt steeds meer gebieden in handen, maar dat is in het stuk waar Victor zou zitten nog niet het geval."

Wonderbaarlijk

Een terugkeer van D. naar Nederland zou behoorlijk opmerkelijk zijn. "Het zou ook wel wonderbaarlijk zijn als hij in Den Haag zou rondlopen. Want het is heel moeilijk voor hem om uit Syrië te vertrekken. Daarnaast loopt er in Nederland een rechtszaak tegen hem."

Vertrek uit Syrië

"Hij zou zich ongeveer een half jaar geleden al bij de Turkse autoriteiten gemeld hebben met de vraag of hij veilig uit Syrië kon vertrekken", vertelt Melissen. Maar dat ligt een stuk ingewikkelder dan het lijkt. "Victor kan in Turkije worden opgepakt en worden uitgeleverd, en hij moet een grens over. Nóg belangrijker, wil de club waar hij zich bij heeft aangesloten wel dat hij weggaat?"

Ik las op Twitter dat men Victor (Zakariya) Droste ergens in Den Haag gezien zou hebben afgelopen weekend. Zou het kloppen? Is hij terug? Heeft hij zijn Facebook profiel gedeactiveerd? — Shabir Burhani (@Burhani2018) May 21, 2018

Radicaal en machtig

Het is onduidelijk bij welke beweging de Overijsselse jihadstrijder zich heeft aangesloten. "Hij zou bij een Al Qaida-achtige club zitten, vrij radicaal en met veel macht in dat gebied."

Eens met Victor Droste in onderstaande kwestie:



"Waarom zou ik naar Den Haag gaan?", vraagt D. zich af. "Zwolle is veel leuker en dichtbij mijn ouders." https://t.co/b1spzirrb4 — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) May 21, 2018

Andere werkzaamheden

Wat Victor D. in Idlib doet, is ook nog een mysterie. "Ik denk niet dat hij diep in het veld zit, maar zich meer op andere werkzaamheden richt. Als je kijkt naar zijn mailcontact, dat is in het veld onmogelijk."

Vol idealen

Melissen vermoedt dat de jihadist vol idealen naar Syrië afgereisd, om te strijden voor de onderdrukte moslims. "Ik weet niet wat hij heeft uitgespookt, maar het zal hoe dan ook lastig zijn om te bewijzen."